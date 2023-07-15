Лэй Тинцзе продолжает лидировать в матче за титул чемпионки мира по шахматам — 2023
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Сегодня, 15 июля, завершилась седьмая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в которой за победу борются действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь и победительница турнира претенденток в 2022-2023 годах, китайский гроссмейстер Лэй Тинцзе. Седьмая партия матча завершилась вничью, благодаря тому, что Лэй Тинцзе спасла очень тяжёлую позицию.
Лэй Тинцзе продолжает лидировать в матче за мировую шахматную корону со счётом 4:3. Спортсменкам осталось провести ещё пять партий. Восьмая партия битвы за звание чемпионки мира начнётся завтра, 16 июля, в 10:00 по московскому времени.
Матч проходит на территории Китая, в окрестностях Шанхая. Соревнования завершатся 25 июля 2023 года.
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