Китайцы завоевали три золота в прыжках в воду в первый день ЧМ по водным видам спорта

В Японии стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. В первый день соревнований японская синхронистка Юкико Инуи одержала победу в техническом соло.
В прыжках в воду традиционно не было равных представителям Китая. Шань Линь первенствовала на метровом трамплине, Фейлон Ван и Цзяци Чжан в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар, Цзунъюань Ван и Даои Лун в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа
1. Юкико Инуи (Япония) – 276,5717
2. Василики Александри (Австрия) – 264,4200
3. Ирис Тио (Испания) – 254,2100
Прыжки в воду
Микст. Вышка. Синхронные прыжки
1. Фейлон Ван/Цзяци Чжан (Китай) – 339,54
2. Хосе Диего Бальеса Исаяс/Вивиана дель Анхель Пениче (Мексика) – 313,44
3. Хироки Ито/Минами Итахаси (Япония) – 305,34
Женщины. Трамплин, 1 м
1. Шань Линь (Китай) – 318,60
2. Ли Яцзе (Китай) – 306,35
3. Аранса Васкес Монтано (Мексика) – 285,05
Мужчины. Синхронные прыжки, 3 м
1. Цзунъюань Ван/Даои Лун (Китай) – 456,33
2. Джек Ло/Энтони Хардинг (Великобритания) – 424,62
3. Жюль Матео Буйе/Алексис Жандар (Франция) – 389,10
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