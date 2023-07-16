Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 15 июля

В субботу, 15 июля, завершился второй день соревнований Кубка России по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Жуковском (Московская область).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.
Кубок России по лёгкой атлетике. Результаты 15 июля
Мужчины
Тройной прыжок
1. Кирилл Коваленко — 16,73
2. Антон Бульдов — 16,39
3. Олег Брайко — 16,27
Бег. 5000 метров
1. Владимир Никитин — 13:28:10
2. Егор Лимонов — 14:10:22
3. Тимофей Голоктионов — 14:10:79
Толкание ядра
1. Максим Афонин — 20,01
2. Константин Лядусов — 19,75
3. Александр Лесной — 19,65
Прыжок с шестом
1. Тимур Моргунов — 5,82
2. Матвей Волков — 5,60
3. Александр Соловьёв — 5,50
Метание копья
1. Борис Бездольный — 80,44
2. Роман Ряховский — 76,65
3. Дмитрий Тарабин — 76,01
Прыжок в длину
1. Юрий Ожгибесов — 7,86
2. Данил Чечела — 7,79
3. Фёдор Кисельков — 7,76
Бег. 200 метров
1. Данил Росляков — 21,06
2. Артём Арасланов — 21,165
3. Александр Николаев — 21,166
Бег. 110 метров с барьерами
1. Анатолий Киселёв — 13,78
2. Константин Шабанов — 13,82
3. Филипп Шабанов — 13,88
Эстафета. 4 по 100 метров
1. Краснодарский край — 40,22
2. Москва — 40,70
3. Республика Карелия — 41,61
Эстафета. 4 по 400 метров
1. Краснодарский край — 3:04:83
2. Ульяновская область — 3:08:74
3. Москва — 3:11:58
Женщины
Метание копья
1. Элла Веденеева — 59,55
2. Валерия Путилина — 56,56
3. Майя Богатырёва — 54,62
Бег. 3000 метров с препятствиями
1. Анна Тропина — 9:57:31
2. Карина Костормина — 10:11:69
3. Наталья Аристархова — 10:22:00
Прыжок в высоту
1. Наталья Спиридонова — 1,93
2. Мария Кочанова — 1,93
3. Кристина Королёва — 1,86
Бег. 200 метров
1. Вера Филатова — 22,83
2. Ульяна Баженова — 23,22
3. Анастасия Шакуло — 23,26
Толкание ядра
1. Алёна Гордеева — 16,92
2. Наталья Тронева — 16,60
3. Дарья Шинкевич — 16,54
Бег. 100 метров с барьерами
1. Виктория Погребняк — 13,30
2. Полина Граудынь — 13,44
3. Ирина Болдырева — 13,48
Эстафета. 4 по 400 метров
1. Москва — 3:34:87
2. Иркутская область — 3:39:43
3. Санкт-Петербург — 3:41:61
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