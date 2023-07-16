Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 15 июля

Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 15 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 15 июля, завершился второй день соревнований Кубка России по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Жуковском (Московская область).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Кубок России по лёгкой атлетике. Результаты 15 июля

Мужчины

Тройной прыжок

1. Кирилл Коваленко — 16,73
2. Антон Бульдов — 16,39
3. Олег Брайко — 16,27

Бег. 5000 метров

1. Владимир Никитин — 13:28:10
2. Егор Лимонов — 14:10:22
3. Тимофей Голоктионов — 14:10:79

Толкание ядра

1. Максим Афонин — 20,01
2. Константин Лядусов — 19,75
3. Александр Лесной — 19,65

Прыжок с шестом

1. Тимур Моргунов — 5,82
2. Матвей Волков — 5,60
3. Александр Соловьёв — 5,50

Метание копья

1. Борис Бездольный — 80,44
2. Роман Ряховский — 76,65
3. Дмитрий Тарабин — 76,01

Прыжок в длину

1. Юрий Ожгибесов — 7,86
2. Данил Чечела — 7,79
3. Фёдор Кисельков — 7,76

Бег. 200 метров

1. Данил Росляков — 21,06
2. Артём Арасланов — 21,165
3. Александр Николаев — 21,166

Бег. 110 метров с барьерами

1. Анатолий Киселёв — 13,78
2. Константин Шабанов — 13,82
3. Филипп Шабанов — 13,88

Эстафета. 4 по 100 метров

1. Краснодарский край — 40,22
2. Москва — 40,70
3. Республика Карелия — 41,61

Эстафета. 4 по 400 метров

1. Краснодарский край — 3:04:83
2. Ульяновская область — 3:08:74
3. Москва — 3:11:58

Женщины

Метание копья

1. Элла Веденеева — 59,55
2. Валерия Путилина — 56,56
3. Майя Богатырёва — 54,62

Бег. 3000 метров с препятствиями

1. Анна Тропина — 9:57:31
2. Карина Костормина — 10:11:69
3. Наталья Аристархова — 10:22:00

Прыжок в высоту

1. Наталья Спиридонова — 1,93
2. Мария Кочанова — 1,93
3. Кристина Королёва — 1,86

Бег. 200 метров

1. Вера Филатова — 22,83
2. Ульяна Баженова — 23,22
3. Анастасия Шакуло — 23,26

Толкание ядра

1. Алёна Гордеева — 16,92
2. Наталья Тронева — 16,60
3. Дарья Шинкевич — 16,54

Бег. 100 метров с барьерами

1. Виктория Погребняк — 13,30
2. Полина Граудынь — 13,44
3. Ирина Болдырева — 13,48

Эстафета. 4 по 400 метров

1. Москва — 3:34:87
2. Иркутская область — 3:39:43
3. Санкт-Петербург — 3:41:61

Материалы по теме
Западная пресса сообщила о переезде Исинбаевой на Канары. Стоит ли этому верить?
Западная пресса сообщила о переезде Исинбаевой на Канары. Стоит ли этому верить?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023