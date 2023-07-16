Кубок России по лёгкой атлетике: результаты соревнований 15 июля

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В субботу, 15 июля, завершился второй день соревнований Кубка России по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Жуковском (Московская область).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Кубок России по лёгкой атлетике. Результаты 15 июля

Мужчины

Тройной прыжок

1. Кирилл Коваленко — 16,73

2. Антон Бульдов — 16,39

3. Олег Брайко — 16,27

Бег. 5000 метров

1. Владимир Никитин — 13:28:10

2. Егор Лимонов — 14:10:22

3. Тимофей Голоктионов — 14:10:79

Толкание ядра

1. Максим Афонин — 20,01

2. Константин Лядусов — 19,75

3. Александр Лесной — 19,65

Прыжок с шестом

1. Тимур Моргунов — 5,82

2. Матвей Волков — 5,60

3. Александр Соловьёв — 5,50

Метание копья

1. Борис Бездольный — 80,44

2. Роман Ряховский — 76,65

3. Дмитрий Тарабин — 76,01

Прыжок в длину

1. Юрий Ожгибесов — 7,86

2. Данил Чечела — 7,79

3. Фёдор Кисельков — 7,76

Бег. 200 метров

1. Данил Росляков — 21,06

2. Артём Арасланов — 21,165

3. Александр Николаев — 21,166

Бег. 110 метров с барьерами

1. Анатолий Киселёв — 13,78

2. Константин Шабанов — 13,82

3. Филипп Шабанов — 13,88

Эстафета. 4 по 100 метров

1. Краснодарский край — 40,22

2. Москва — 40,70

3. Республика Карелия — 41,61

Эстафета. 4 по 400 метров

1. Краснодарский край — 3:04:83

2. Ульяновская область — 3:08:74

3. Москва — 3:11:58

Женщины

Метание копья

1. Элла Веденеева — 59,55

2. Валерия Путилина — 56,56

3. Майя Богатырёва — 54,62

Бег. 3000 метров с препятствиями

1. Анна Тропина — 9:57:31

2. Карина Костормина — 10:11:69

3. Наталья Аристархова — 10:22:00

Прыжок в высоту

1. Наталья Спиридонова — 1,93

2. Мария Кочанова — 1,93

3. Кристина Королёва — 1,86

Бег. 200 метров

1. Вера Филатова — 22,83

2. Ульяна Баженова — 23,22

3. Анастасия Шакуло — 23,26

Толкание ядра

1. Алёна Гордеева — 16,92

2. Наталья Тронева — 16,60

3. Дарья Шинкевич — 16,54

Бег. 100 метров с барьерами

1. Виктория Погребняк — 13,30

2. Полина Граудынь — 13,44

3. Ирина Болдырева — 13,48

Эстафета. 4 по 400 метров

1. Москва — 3:34:87

2. Иркутская область — 3:39:43

3. Санкт-Петербург — 3:41:61