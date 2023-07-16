Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 16 июля

Сегодня, 16 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта будет разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта: плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 16 июля

02:00 Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км

08:30 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 1 м

10:30 Синхронное плавание. Микст-дуэты. Техническая программа

12:00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

13:30 Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.