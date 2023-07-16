Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 16 июля

Сегодня, 16 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта будет разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта: плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.
Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 16 июля
02:00 Плавание на открытой воде. Мужчины, 10 км
08:30 Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 1 м
10:30 Синхронное плавание. Микст-дуэты. Техническая программа
12:00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
13:30 Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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