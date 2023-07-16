Олимпийский чемпион Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023
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На 20-м чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), прошли мужские заплывы на открытой воде на 10 км. Чемпионом мира в данной дисциплине стал олимпийский чемпион 2020 года в данной дисциплине, немецкий пловец Флориан Велльброк, вторым финишировал серебряный призёр Токио, венгр Криштоф Рашовски, тройку призёров замкнул ещё один немец Оливер Клемент.
Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км. Мужчины
1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:50.40,30.
2. Криштоф Рашовски (Венгрия) – отставание 18,7 секунды.
3. Оливер Клемент (Германия) + 20,5.
Стоит отметить, что для Велльброка эта медаль стала пятой золотой на чемпионатах мира и второй в данной дисциплине.
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