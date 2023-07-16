Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

На 20-м чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), прошли мужские заплывы на открытой воде на 10 км. Чемпионом мира в данной дисциплине стал олимпийский чемпион 2020 года в данной дисциплине, немецкий пловец Флориан Велльброк, вторым финишировал серебряный призёр Токио, венгр Криштоф Рашовски, тройку призёров замкнул ещё один немец Оливер Клемент.

Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км. Мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:50.40,30.
2. Криштоф Рашовски (Венгрия) – отставание 18,7 секунды.
3. Оливер Клемент (Германия) + 20,5.

Стоит отметить, что для Велльброка эта медаль стала пятой золотой на чемпионатах мира и второй в данной дисциплине.

Водные виды спорта. ЧМ-2023. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
16 июля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:50:40.30
2
Криштоф Рашовски
Венгрия
+18.70
3
Оливер Клемент
Германия
+20.50
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023