Французский велогонщик провёл героический этап «Тур де Франс». После финиша он плакал

Французский велогонщик Адриан Пети столкнулся с другими участниками 14-го этапа «Тур де Франс» на старте дистанции, но смог добраться до финиша через 40 минут после победителя.

В результате столкновения Пети упал на большой скорости и ударился о камень. Спортсмен повредил ногу и долго не мог подняться. Он вернулся на дистанцию после того, как врачи наложили несколько повязок на его бедро и голень. После финиша Пети расплакался.

«Мне удалось пересечь финишную черту. Это был тяжёлый день. Не думаю, что что-то сломано, но мне, вероятно, понадобится зашить рану на лодыжке. Нога распухла, но врач сказал, что кость цела. Врачи говорили мне остановиться, когда увидели мою голень. Но я сказал, что хочу вернуться на дистанцию и посмотреть, смогу ли я ехать. Было очень больно, но я завершил гонку», — приводит слова Пети TV2.