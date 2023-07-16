Дубль бразильца Шавьера принёс «Лексу» победу над «Краснодаром» на ЧР по пляжному футболу

«Лекс» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Краснодаром-ЮМР» в рамках 15-го тура чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Дублем в составе победителей отметился капитан молодёжной сборной Бразилии Брено Шавьер. Также по голу на свой счёт записал бразилец Игор Рикардо, Артемий Баранов, Владислав Шкут и Никита Повсемов. У проигравших отличились Максим Марченко, Артём Морозов, бразилец Фелипиньо и белорус Антон Акулич.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва, 15-й тур
«Лекс» (Санкт-Петербург) – «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – 6:4 (1:2, 3:0, 2:2).
В чемпионате России лидирует «Кристалл», набравший 31 очко в 13 матчах. Второе место занимает «Саратов», в активе которого 27 очков в 14 играх. На третьем месте с 25 очками в 12 встречах располагается «Локомотив».
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