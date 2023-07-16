World Aquatics отложила рассмотрение вопроса о допуске российских пловцов на свои турниры

Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования под своей эгидой.
«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», — приводит слова представителя пресс-службы организации ТАСС.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Японии с 14 по 30 июля. Ранее сообщалось, что вопрос о возвращении спортсменов из России и Беларуси на соревнования будет рассмотрен во время турнира. Напомним, российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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