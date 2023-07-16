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Действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь сравняла счёт матча за мировую шахматную корону

Действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь сравняла счёт матча за мировую шахматную корону
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Сегодня, 16 июля, завершилась восьмая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в которой за победу борются действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь и победительница турнира претенденток, китайский гроссмейстер Лэй Тинцзе.

Данная партия стала одной из ключевых, так как действующей чемпионке Вэньцзюнь удалось одержать в ней победу, тем самым сравняв общий счёт поединка (4:4). Она уступила Тинцзе после пятой партии.

Завтра, 16 июля, в матче запланирован предпоследний день отдыха. Девятая партия поединка за шахматную корону у женщин стартует 18 июля в 10:00 мск.

Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Спортсменка, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.

Партии проходят в Шанхае и Чунцине (Китай). Призовой фонд составляет € 500 тыс., из которых € 300 тыс. достанутся победительнице матча, а оставшиеся € 200 тыс. — второй участнице.

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