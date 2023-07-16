«Кристалл» одолел московский «Локомотив» в 15-м туре чемпионата России по пляжному футболу

Лидер соревнований «Кристалл» из Санкт-Петербурга вырвал победу у московского «Локомотива» в рамках 15-го тура чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Столичная команда неудачно начала стартовый период (0:2), голы в ворота «Локомотива» на свой счёт записали Алексей Макаров (со штрафного) и Игорь Бриштель. Пропустив на старте второго игрового отрезка ещё один мяч от Кирилла Романова, хозяева включились в игру и в рамках второго периода забили четыре мяча (отличились Мовахед Мохаммадпор Балторк, Нуритдин Мамадиев, Фёдор Земсков и Амадиус Виноградов). Перед решающим периодом счёт матча был ничейный – 4:4. В третьей двенадцатиминутке со счётом 2:1 сильнее оказались пляжники «Кристалла». Решающий гол оформил Макаров.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва, 15-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 5:6 (0:2, 4:2, 1:2).
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