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Японцы – чемпионы в синхронном плавании среди смешанных пар на ЧМ по водным видам спорта

Японцы – чемпионы в синхронном плавании среди смешанных пар на ЧМ по водным видам спорта
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Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в технической программе смешанных дуэтов, в которой победу одержали спортсмены из Японии.

Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Техническая программа

  1. Томоко Сато/Ётаро Сато (Япония) – 255.5066.
  2. Деннис Гонсалес-Бонеу/Эмма Гарсия Гарсия (Япония) – 248.0499.
  3. Хаойю Ши/Чэн Вэньтао (Китай) – 247.3033.
Водные виды спорта. ЧМ-2023. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
16 июля 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Япония
2
Испания
3
Китай

Вчера, 15 июля, японская синхронистка Юкико Инуи одержала победу в техническом соло.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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