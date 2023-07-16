Японцы – чемпионы в синхронном плавании среди смешанных пар на ЧМ по водным видам спорта

Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в технической программе смешанных дуэтов, в которой победу одержали спортсмены из Японии.

Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Техническая программа

Томоко Сато/Ётаро Сато (Япония) – 255.5066. Деннис Гонсалес-Бонеу/Эмма Гарсия Гарсия (Япония) – 248.0499. Хаойю Ши/Чэн Вэньтао (Китай) – 247.3033.

Вчера, 15 июля, японская синхронистка Юкико Инуи одержала победу в техническом соло.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.