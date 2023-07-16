Японцы завоевали золото в синхронном плавании среди девушек на ЧМ по водным видам спорта

Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в технической программе женских дуэтов, победу в которой одержали спортсмены из Японии.

Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа

Масиро Ясунага/Моэ Хига (Япония) – 273.9500. Лукреция Руджеро/Линда Черрути (Италия) – 263.0334. Ирис Тио/ Алиса Ожогина (Испания) – 257.8368.

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В соревнованиях среди смешанных дуэтов также победила японская пара Томоко Сато/Ётаро Сато.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.