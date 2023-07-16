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Японцы завоевали золото в синхронном плавании среди девушек на ЧМ по водным видам спорта

Японцы завоевали золото в синхронном плавании среди девушек на ЧМ по водным видам спорта
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Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в технической программе женских дуэтов, победу в которой одержали спортсмены из Японии.

Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа

  1. Масиро Ясунага/Моэ Хига (Япония) – 273.9500.
  2. Лукреция Руджеро/Линда Черрути (Италия) – 263.0334.
  3. Ирис Тио/ Алиса Ожогина (Испания) – 257.8368.
Водные виды спорта. ЧМ-2023. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
16 июля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Япония
2
Италия
3
Испания
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Японцы – чемпионы в синхронном плавании среди смешанных пар на ЧМ по водным видам спорта

В соревнованиях среди смешанных дуэтов также победила японская пара Томоко Сато/Ётаро Сато.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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