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Китайцы завоевали два золота в прыжках в воду на ЧМ по водным видам спорта

Китайцы завоевали два золота в прыжках в воду на ЧМ по водным видам спорта
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Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в прыжках в воду – среди мужчин на трамплине 1 м и среди женщин в синхронных прыжках с 10 м. В обоих видах программы победу одержали китайские спортсмены.

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м

  1. Цзянфэн Пэн (Китай) – 440.45.
  2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428.85.
  3. Цзююань Чжэн (Китай) – 418.30.
Водные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 1 м
16 июля 2023, воскресенье. 08:30 МСК
Окончено
1
Цзянфэн Пэн
Китай
440.45
2
Осмар Ольвера Ибарра
Мексика
428.85
3
Цзююань Чжэн
Китай
418.30

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки 10 м

  1. Юйси Чэнь/Хунчань Цюань (Китай) – 369.84.
  2. Андреа Спендолини-Сириэйкс/Лоис Тулсон (Великобритания) – 311.76.
  3. Делани Шнелл/Джессика Парратто (США) – 294.42.
Водные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки в воду
Женщины. Синхронные прыжки 10 м
16 июля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Великобритания
3
США
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