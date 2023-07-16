Китайцы завоевали два золота в прыжках в воду на ЧМ по водным видам спорта

Сегодня, 16 июля, в японском городе Фукуока на чемпионате мира по водным видам спорта во второй день соревнований разыгрывались медали в прыжках в воду – среди мужчин на трамплине 1 м и среди женщин в синхронных прыжках с 10 м. В обоих видах программы победу одержали китайские спортсмены.

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м

Цзянфэн Пэн (Китай) – 440.45. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428.85. Цзююань Чжэн (Китай) – 418.30.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки 10 м

Юйси Чэнь/Хунчань Цюань (Китай) – 369.84. Андреа Спендолини-Сириэйкс/Лоис Тулсон (Великобритания) – 311.76. Делани Шнелл/Джессика Парратто (США) – 294.42.

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20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.