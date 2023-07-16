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Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 16 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 16 июля
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Сегодня, 16 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта: плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

  1. Флориан Велльброк (Германия) – 1:50:40.30.
  2. Криштоф Рашовски (Венгрия) +18.70.
  3. Оливер Клемент (Германия) +20.50.

Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа

  1. Масиро Ясунага/Моэ Хига (Япония) – 273.9500.
  2. Лукреция Руджеро/Линда Черрути (Италия) – 263.0334.
  3. Ирис Тио/ Алиса Ожогина (Испания) – 257.8368.

Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Техническая программа

  1. Томоко Сато/Ётаро Сато (Япония) – 255.5066.
  2. Деннис Гонсалес-Бонеу/Эмма Гарсия Гарсия (Япония) – 248.0499.
  3. Хаойю Ши/Чэн Вэньтао (Китай) – 247.3033.

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м

  1. Цзянфэн Пэн (Китай) – 440.45.
  2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428.85.
  3. Цзююань Чжэн (Китай) – 418.30.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки 10 м

  1. Юйси Чэнь/Хунчань Цюань (Китай) – 369.84.
  2. Андреа Спендолини-Сириэйкс/Лоис Тулсон (Великобритания) – 311.76.
  3. Делани Шнелл/Джессика Парратто (США) – 294.42.
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