Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 16 июля

Сегодня, 16 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта: плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км

Флориан Велльброк (Германия) – 1:50:40.30. Криштоф Рашовски (Венгрия) +18.70. Оливер Клемент (Германия) +20.50.

Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа

Масиро Ясунага/Моэ Хига (Япония) – 273.9500. Лукреция Руджеро/Линда Черрути (Италия) – 263.0334. Ирис Тио/ Алиса Ожогина (Испания) – 257.8368.

Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Техническая программа

Томоко Сато/Ётаро Сато (Япония) – 255.5066. Деннис Гонсалес-Бонеу/Эмма Гарсия Гарсия (Япония) – 248.0499. Хаойю Ши/Чэн Вэньтао (Китай) – 247.3033.

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м

Цзянфэн Пэн (Китай) – 440.45. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428.85. Цзююань Чжэн (Китай) – 418.30.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки 10 м

Юйси Чэнь/Хунчань Цюань (Китай) – 369.84. Андреа Спендолини-Сириэйкс/Лоис Тулсон (Великобритания) – 311.76. Делани Шнелл/Джессика Парратто (США) – 294.42.