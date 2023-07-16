Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 16 июля
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Сегодня, 16 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта: плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.
Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км
- Флориан Велльброк (Германия) – 1:50:40.30.
- Криштоф Рашовски (Венгрия) +18.70.
- Оливер Клемент (Германия) +20.50.
Синхронное плавание. Женщины. Дуэты. Техническая программа
- Масиро Ясунага/Моэ Хига (Япония) – 273.9500.
- Лукреция Руджеро/Линда Черрути (Италия) – 263.0334.
- Ирис Тио/ Алиса Ожогина (Испания) – 257.8368.
Синхронное плавание. Микст. Дуэты. Техническая программа
- Томоко Сато/Ётаро Сато (Япония) – 255.5066.
- Деннис Гонсалес-Бонеу/Эмма Гарсия Гарсия (Япония) – 248.0499.
- Хаойю Ши/Чэн Вэньтао (Китай) – 247.3033.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м
- Цзянфэн Пэн (Китай) – 440.45.
- Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 428.85.
- Цзююань Чжэн (Китай) – 418.30.
Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки 10 м
- Юйси Чэнь/Хунчань Цюань (Китай) – 369.84.
- Андреа Спендолини-Сириэйкс/Лоис Тулсон (Великобритания) – 311.76.
- Делани Шнелл/Джессика Парратто (США) – 294.42.
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