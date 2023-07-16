Сборная России по пляжному футболу проведёт УТС для подготовки к Кубку Наций

Сборная России по пляжному футболу проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве с 17 по 19 июля на песке ЦПВС «Динамо» для подготовки к БЕТСИТИ Кубку Наций.
В понедельник, 17 июля, у подопечных Михаила Лихачёва запланировано вечернее занятие, во вторник будет двухразовый режим, а в среду состоится утренняя тренировка. В среду вечером команда отправится в Санкт-Петербург, где 21 июля стартует БЕТСИТИ Кубок Наций. В соревнованиях примут участие сборные России, Сенегала, Ирана и ОАЭ.
В состав сборной России на учебно-тренировочный сбор вошли вратари Станислав Кошарный, Максим Долгополов (оба — «Локомотив») и Денис Пархоменко («Саратов»), а также полевые игроки Кирилл Романов, Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Алексей Макаров (все — «Кристалл»), Артём Волошин, Фёдор Земсков, Владимир Раскин, Амадиус Виноградов (все — «Локомотив»), Антон Шкарин, Андрей Котенев, Андрей Новиков (все — «Спартак») и Виктор Крышанов («Лекс»).
- 16 июля 2023
-
23:42
-
23:22
-
22:43
-
22:34
-
20:34
-
20:06
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
18:32
-
17:31
-
17:27
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:41
-
10:44
-
09:56
-
09:00
-
00:47
-
00:08
-
00:01
- 15 июля 2023
-
23:03
-
21:47
-
20:34
-
20:00
-
19:16
-
17:30
-
10:18
-
09:53
-
09:41
-
05:03
- 14 июля 2023
-
23:49
-
22:25
-
22:05