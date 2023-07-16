Сборная России по пляжному футболу проведёт УТС для подготовки к Кубку Наций

Сборная России по пляжному футболу проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве с 17 по 19 июля на песке ЦПВС «Динамо» для подготовки к БЕТСИТИ Кубку Наций.

В понедельник, 17 июля, у подопечных Михаила Лихачёва запланировано вечернее занятие, во вторник будет двухразовый режим, а в среду состоится утренняя тренировка. В среду вечером команда отправится в Санкт-Петербург, где 21 июля стартует БЕТСИТИ Кубок Наций. В соревнованиях примут участие сборные России, Сенегала, Ирана и ОАЭ.

В состав сборной России на учебно-тренировочный сбор вошли вратари Станислав Кошарный, Максим Долгополов (оба — «Локомотив») и Денис Пархоменко («Саратов»), а также полевые игроки Кирилл Романов, Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Алексей Макаров (все — «Кристалл»), Артём Волошин, Фёдор Земсков, Владимир Раскин, Амадиус Виноградов (все — «Локомотив»), Антон Шкарин, Андрей Котенев, Андрей Новиков (все — «Спартак») и Виктор Крышанов («Лекс»).