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Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 17 июля

В понедельник, 17 июля, состоится четвёртый день чемпионата мира по водным видам спорта. Будут разыграны комплекты медалей в четырёх дисциплинах.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 17 июля

Синхронное плавание

08:00 — Соло, техническая программа. Мужчины, финал

13:30 — Акробатическая группа. Финал

Прыжки в воду

09:30 — 3 метра, трамплин, синхронные прыжки. Женщины, финал

12:00 — 10 метров, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал

Также пройдут матчи группового этапа в водном поло.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.