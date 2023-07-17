«Для профессионалов нет мелочей». «Енисей-СТМ» представил форму на сезон-2023/2024

Регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» представил два игровых комплекта, в которых команда проведёт новый сезон.

Ретрофутуристический стиль новой формы «Енисея-СТМ» вдохновлён технологическими прорывами в кибернетике и развитием компьютерной техники второй половины XX века. Глитч-эффект монитора, в котором узнаётся ставший визитной карточкой клуба протектор «Тяжёлой машины», отсылает нас в романтичный мир кибер-панка конца 80-x.

Над графическим стилем формы работали ведущие дизайнеры компании по производству профессиональной спортивной экипировки «Centurion» из России, Индонезии и Франции под чутким руководством бренд-директора Феликса Руссу.

Технологии, делающие регбийку профессиональным инструментом, остаются скрытыми от глаз зрителя, так как спрятаны в дизайне, материалах и нанесениях изделия. Элитное регбийное джерси отвечает строгим требованиям, диктуемым самой игрой. Полотно регбийки должно плотно прилегать к телу атлета, при этом не сковывать его движения, а в момент натяжения сохранять эластичность и высочайшую прочность, выдерживая резкие рывки, в то же время не позволяя сопернику ухватиться за форму игрока.

Именно такой является модель регбийки Evolution, в которой воплощён более чем 10-летний опыт фабрики:

• приталенный силуэт с усиленным воротником и сверхэластичными рукавами;

• высокопрочные трикотажные полтона с технологией «Dri Fit»;

• жаккардовые шевроны с металлическими нитями, карбоновые нанесения в сочетании с вышивкой;

• силиконовое покрытие с эффектом антискольжения;

• прикреплённый без швов карман для датчика GPS, смягчающий удар за счёт использования амортизирующих полотен.

Всё это, конечно, мелочи, но именно они в самый важный момент влияют на результат. Поэтому для профессионалов нет мелочей.