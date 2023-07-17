«Для профессионалов нет мелочей». «Енисей-СТМ» представил форму на сезон-2023/2024

Регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» представил два игровых комплекта, в которых команда проведёт новый сезон.
Ретрофутуристический стиль новой формы «Енисея-СТМ» вдохновлён технологическими прорывами в кибернетике и развитием компьютерной техники второй половины XX века. Глитч-эффект монитора, в котором узнаётся ставший визитной карточкой клуба протектор «Тяжёлой машины», отсылает нас в романтичный мир кибер-панка конца 80-x.
Над графическим стилем формы работали ведущие дизайнеры компании по производству профессиональной спортивной экипировки «Centurion» из России, Индонезии и Франции под чутким руководством бренд-директора Феликса Руссу.
Технологии, делающие регбийку профессиональным инструментом, остаются скрытыми от глаз зрителя, так как спрятаны в дизайне, материалах и нанесениях изделия. Элитное регбийное джерси отвечает строгим требованиям, диктуемым самой игрой. Полотно регбийки должно плотно прилегать к телу атлета, при этом не сковывать его движения, а в момент натяжения сохранять эластичность и высочайшую прочность, выдерживая резкие рывки, в то же время не позволяя сопернику ухватиться за форму игрока.
Именно такой является модель регбийки Evolution, в которой воплощён более чем 10-летний опыт фабрики:
• приталенный силуэт с усиленным воротником и сверхэластичными рукавами;
• высокопрочные трикотажные полтона с технологией «Dri Fit»;
• жаккардовые шевроны с металлическими нитями, карбоновые нанесения в сочетании с вышивкой;
• силиконовое покрытие с эффектом антискольжения;
• прикреплённый без швов карман для датчика GPS, смягчающий удар за счёт использования амортизирующих полотен.
Всё это, конечно, мелочи, но именно они в самый важный момент влияют на результат. Поэтому для профессионалов нет мелочей.
- 17 июля 2023
-
15:23
-
15:09
-
14:01
-
12:46
-
11:56
-
09:17
-
04:14
-
00:28
-
00:16
- 16 июля 2023
-
23:42
-
23:22
-
22:43
-
22:34
-
20:34
-
20:06
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
18:32
-
17:31
-
17:27
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:41
-
10:44
-
09:56
-
09:00
-
00:47
-
00:08
-
00:01
- 15 июля 2023
-
23:03
-
21:47
-
20:34
-
20:00