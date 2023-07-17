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Бронзовый призёр ОИ-2020 Недосеков: не планирую переезжать в Россию

Бронзовый призёр ОИ-2020 Недосеков: не планирую переезжать в Россию
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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков высказался о своём будущем.

«Олимпиада в Париже? Вообще об этом не думаю. Допустят — поедем, не допустят — не поедем. Мы на это никак не можем повлиять. Альтернатива, где выступить, уверен, найдётся: наша страна, Россия сумеют организовать достойные соревнования, на которые подтянутся спортсмены из других стран.

Переезд в Россию? Если для того, чтобы тренироваться там в высокой конкурентной среде, то в этом логика есть. Илья Иванюк, к слову, недавно звал. Писал: если всё сложно — приезжай, с квартирой помогу, будем готовиться вместе. Я от души его поблагодарил, но в Россию не собираюсь. Разве что на сборы. А уж про смену гражданства даже и говорить нечего — чушь», — приводит слова Недосекова «Беларусь сегодня».

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