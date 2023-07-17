Исинбаева: в сентябре возобновляю работу в МОК. Ни под какие санкции я не попадаю

Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева заявила, что продолжит работать в Международном олимпийском комитете.
«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ.
С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира на благо развития спорта и олимпийского движения.
Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всём разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — написала Исинбаева в социальных сетях.
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