Китай выиграл золото ЧМ по синхронному плаванию в акробатической программе
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В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта Завершились соревнования по синхронному плаванию в акробатической программе. Золотые медали выиграл Китай.
Китайские спортсмены набрали 238,0033 балла. Второе место заняли синхронисты из США (232,4003 балла). Бронзовые медали выиграли японцы (220,5867).
Четвёртое место заняла Мексика, пятое — Франция, шестое — Канада, седьмое — Украина, восьмое — Израиль, девятое — Германия, а 10-е — Казахстан. Ранее испанский синхронист Фернандо Сото выиграл золотую медаль в сольной программе. Вторым стал Кеннет Годет из США, а третьим — Эдуард Ким из Казахстана.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.
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