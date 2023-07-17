Китай занял первое место в прыжках в воду с высоты 10 метров на ЧМ, Украина — вторая
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В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 17 июля, проходили соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Золотые медали выиграл дуэт из Китая.
Лянь Цзюньцзе и Хао Ян набрали 477,75 балла. Второе место занял украинский дуэт, набравший 439,32 балла. В составе Украины выступали Алексей Середа и Кирилл Болюх. Бронзовые медали выиграли спортсмены из Мексики (434,16 балла). Четвёртое место заняла Великобритания, пятое — Австралия, шестое — США, седьмое — Польша, восьмое — Италия, девятое — Германия, а 10-й финишировала Южная Корея.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.
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