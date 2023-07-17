«Живу там, где работаю». Исинбаева ответила на новость о переезде на Канарские острова

Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала информацию о переезде на Канарские острова.
«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю.
Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство.
Проверяйте информацию, анализируйте её, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей», — написала Исинбаева в социальных сетях.
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