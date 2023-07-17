Журова: не вижу, как можно заставить спортсмена платить компенсацию. Законопроекта нет

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что спортсменов могут обязать выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

«Никакого законопроекта или текста нет. Есть только обсуждение. Но здесь есть нюансы, потому что люди, которые читают новость, воспринимают всё буквально, что, если сейчас какой-то спортсмен ожидает решения по смене гражданства, будет ли он всё компенсировать за прошлые годы. Например, он был в сборной 5–10 лет. Он всё это должен компенсировать? Это же огромные суммы. Человек не подписывал никаких документов, что будет выступать только за Россию и в случае чего все компенсирует.

Я считаю, что если бы этот закон, например, приняли бы сегодня, то тогда спортсмену надо включить в контракт пункт о том, что если он соберётся куда-то уезжать, то должен будет компенсировать. Федерация высчитает, сколько денег на него было потрачено. Сейчас не вижу, как юридически можно заставить спортсмена платить компенсацию за предыдущие годы. Пока я не вижу, как это можно с юридической точки зрения реализовать. Но этот дополнительный пункт можно включить, однако это уже будет со следующего срока. Если кто-то сейчас собирается уехать или уже уехал, крайне сложно от них что-то требовать.

Тут ещё важный момент — есть обстоятельства. Человек мог вступить в брак, например. Другое дело, если кто-то критикует и уезжает. Тебе не нужна эта страна, ты от неё отказываешься. Поэтому можно и компенсацию требовать за подготовку. Если объективные причины, то должен быть более адресный подход. Может, это стоит применять только к первым номерам. Когда спортсмен занимает 20-е место на чемпионате России и куда-то уезжает… А когда уезжают первые номера, это очень значимо», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.