В матче 1-го тура ЧМ по водному поло Испания обыграла Сербию, а США разгромили Казахстан

В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 17 июля, состоялись матчи 1-го тура группового этапа турнира по водному поло.
Группа А
Казахстан 5:18 США
Австралия 9:13 Греция
Группа В
Канада 13:10 Китай
Франция 6:13 Италия
Группа С
Аргентина 5:24 Хорватия
Черногория 35:10 Южная Африка
Группа D
Венгрия 16:8 Япония
Сербия 14:16 Испания
Матчи 2-го тура группового этапа состоятся в среду, 19 июля. В турнире участвуют 16 команд. Сборные, занявшие первые места в своих группах, выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала. Действующим чемпионом мира по водному поло является сборная Испании. Второе место на чемпионате мира 2022 года заняла Италия, а бронзовые медали выиграла Греция.
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