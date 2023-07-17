В матче 1-го тура ЧМ по водному поло Испания обыграла Сербию, а США разгромили Казахстан

В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 17 июля, состоялись матчи 1-го тура группового этапа турнира по водному поло.

Группа А

Казахстан 5:18 США

Австралия 9:13 Греция

Группа В

Канада 13:10 Китай

Франция 6:13 Италия

Группа С

Аргентина 5:24 Хорватия

Черногория 35:10 Южная Африка

Группа D

Венгрия 16:8 Япония

Сербия 14:16 Испания

Матчи 2-го тура группового этапа состоятся в среду, 19 июля. В турнире участвуют 16 команд. Сборные, занявшие первые места в своих группах, выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала. Действующим чемпионом мира по водному поло является сборная Испании. Второе место на чемпионате мира 2022 года заняла Италия, а бронзовые медали выиграла Греция.