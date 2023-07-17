Депутат Свищёв: нормально относимся к смене гражданства, но сейчас непростая ситуация

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость, что спортсменов могут обязать выплачивать компенсации в случае смены гражданства.
«Вопрос только обсуждается. Пока идут консультации с министерством спорта и другими ведомствами, которые будут иметь к этому отношение. Вопрос непростой. На подготовку атлетов, которые стали большими спортсменами, были затрачены деньги. И было бы странно вдруг так легко отпустить таких готовых спортсменов в другие клубы или страны, позволить им поменять спортивное гражданство, не потребовав компенсацию.
Знаете, бывают разные ситуации в жизни. Кто-то семью меняет, женится и разводится, кто-то из других соображений уезжает, кто-то в сборную не попал. Но это в обычной жизни. И в Россию приезжают спортсмены – мы к этому нормально относимся. Из России и раньше переезжали спортсмены – мы тоже относились к этому нормально. Но сейчас другое дело, когда всевозможные агенты связываются с нашими российскими спортсменами, в том числе с членами национальной команды, и предлагают большие деньги тем, кто может выступать на уровне звёзд мировой величины. Все прекрасно понимают, что сейчас непростая ситуация. Сегодня-завтра она закончится. Но одновременно потерять спортсменов, тренеров, саму школу, десятилетние наработки никто так просто не позволит. Поэтому такая инициатива есть. Мы сейчас прорабатываем то, насколько это возможно юридически и технически исполнить», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
- 17 июля 2023
-
18:24
-
18:02
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
16:54
-
16:40
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:23
-
15:09
-
14:01
-
12:46
-
11:56
-
09:17
-
04:14
-
00:28
-
00:16
- 16 июля 2023
-
23:42
-
23:22
-
22:43
-
22:34
-
20:34
-
20:06
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
18:32
-
17:31
-
17:27
-
15:43
-
15:30
-
14:58