Свищёв: иностранных «партнёров» интересуют наши готовые чемпионы. Их можно перекупить

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал, почему возникла необходимость закона о компенсации при смене спортивного гражданства.

Ранее стало известно, что возглавляемый Свищёвым комитет Госдумы готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Речь в первую очередь о кандидатах и членах национальных команд.

«Давайте честно говорить. Молодые спортсмены, в которых надо вкладывать деньги и время, не сильно интересуют наших иностранных «партнёров». Их интересуют готовые чемпионы. Вот они, готовые чемпионы есть! Их можно сейчас перекупить и сразу на Олимпиаду отправить, где они принесут медали. Вот что хотят люди сделать. Это и есть основная проблема.

У каждой федерации и вида спорта есть свои ограничения. Кто-то без карантина может выступать сразу. И если кто-то хочет готового чемпиона, который сейчас является членом национальной команды, то, пожалуйста, оплатите, компенсируйте, верните деньги государству. Как один из вариантов. Это совершенно правильный, профессиональный вопрос», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.