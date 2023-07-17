Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 17 июля

В понедельник, 17 июля, прошли соревнования четвёртого дня чемпионата мира по водным видам спорта. Были разыграны четыре комплекта медалей в двух видах спорта.

Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 17 июля

Синхронное плавание. Мужчины. Соло. Техническая программа

1. Фернандо Дияз Дель Рио Сото (Испания) – 224,5550.

2. Кеннет Годет (США) – 216,8000

3. Эдуард Ким (Казахстан) – 216,0000

Акробатическая программа

1. Китай — 238,0033

2. США — 232,4033

3. Япония — 220,5867

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Китай — 477,75

2. Украина – 439,32

3. Мексика — 434,16

Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Китай – 341,94.

2. Великобритания – 296,58.

3. Италия – 285,99.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.