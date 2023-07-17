Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 18 июля
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Во вторник, 18 июля, состоится пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно четыре комплекта медалей в трёх видах спорта.
Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 18 июля
Плавание
2:00 — Открытая вода. Женщины, 5 км
4.00 – Открытая вода. Мужчины, 5 км
Прыжки в воду
12:00 – Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м
Синхронное плавание
13:30 – Микст. Группы. Техническая программа
Также пройдут матчи группового этапа в водном поло среди мужских и женских команд.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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