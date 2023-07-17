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Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 18 июля

Во вторник, 18 июля, состоится пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно четыре комплекта медалей в трёх видах спорта.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 18 июля

Плавание

2:00 — Открытая вода. Женщины, 5 км

4.00 – Открытая вода. Мужчины, 5 км

Прыжки в воду

12:00 – Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м

Синхронное плавание

13:30 – Микст. Группы. Техническая программа

Также пройдут матчи группового этапа в водном поло среди мужских и женских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.