Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 18 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 18 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 18 июля, состоится пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно четыре комплекта медалей в трёх видах спорта.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 18 июля
Плавание

2:00 — Открытая вода. Женщины, 5 км

4.00 – Открытая вода. Мужчины, 5 км

Прыжки в воду

12:00 – Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м

Синхронное плавание

13:30 – Микст. Группы. Техническая программа

Также пройдут матчи группового этапа в водном поло среди мужских и женских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023