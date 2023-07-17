Бывшая российская легкоатлетка принесла Кипру первое золото молодёжного чемпионата Европы

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр и Университет Джорджии (США), одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет, который завершился в Эспоо (Финляндия). Для Кипра это первое в истории золото молодёжного первенства континента по лёгкой атлетике.

Куличенко стала чемпионкой, взяв высоту 1,91 м. Этот результат статистически стал одним из самых слабых среди победительниц за всю историю молодежных чемпионатов Европы. С худшими показателями турнир выигрывали только итальянка Алессия Трост (1,90 м в 2015 году), россиянка Александра Шамсутдинова (1,89 м, 2009) и испанка Рут Бетиа (1,87 м, 2001).

За Кипр 22-летняя Куличенко выступает с 2021 года. Она является серебряным призером юниорского первенства России 2021 года, входила в комиссию спортсменов ВФЛА