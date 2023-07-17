Команда Hubex стала трёхкратным чемпионом России в классе яхт SB20

В заключительный день чемпионата России в классе яхт SB20 из-за погодных условий удалось провести две из трёх запланированных гонок.
Победу в чемпионате ещё накануне гарантировала себе санкт-петербургская команда Hubex (Кирилл Фролов, Михаил Шереметьев, Максим Шереметьев, Алеся Пирогова). А вот за серебро и бронзу борьба шла до последней гонки. Петербургской FLOW удалось избежать тактических ошибок, что могло очень сильно повлиять на положение в турнирной таблице, в итоге команда Даниила Банаяна, Александра Прокофьева, Григория Васинкевича и Гаянэ Коноваловой заняла второе место.
Борьба за бронзу продолжалась до последнего финиша – команды «Атом Таватуй» и СШОР «Крестовский» остров боролись на дистанции при полном равенстве очков, и определять лучшего пришлось уже по количеству лучших приходов за регату. В итоге бронзовым призёром стал экипаж из Екатеринбурга: Павел Кузнецов, Евгений Неугодников, Александр Гришунин.
Определились и победители любительского зачёта – команд, в составе которых нет профессиональных спортсменов. Золото у команды «Алиса» с самым молодым рулевым: Роман Ивановский, Владислав Ивановский, Алексей Егоров, Илья Устименко. Серебро у Marlins, впервые выступающих в таком составе: Виталий Жариков, Алексей Дмитриев, Евгения Фанаскова, Александра Захарова. Бронза у Mariposa Marinera: Павел Силаев, Александр Пестряков, Сергец Чухлеб, Артемий Левенских.
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