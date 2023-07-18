Болельщик спровоцировал массовый завал на 15-м этапе «Тур де Франс»

Болельщик спровоцировал массовый завал гонщиков во время 15-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Авария, в которой друг с другом столкнулись около 20 велогонщиков, была спровоцирована одним из болельщиков, стоявших рядом с трассой. Зритель далеко отставил руку со смартфоном, чтобы сделать селфи, и в результате за его руку зацепился американский велогонщик Сепп Кусс, с которого и начался завал.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.
«К счастью, со мной всё в порядке, и, надеюсь, с остальными участниками аварии тоже всё в порядке», — приводит слова Кусса The Independent.
В завале никто из велогонщиков сильно не пострадал, и все попавшие в эту аварию вернулись на трассу и завершили 179 км этапа от горнолыжного курорта Ле Же до городка Сен-Жерве-Монблан.
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