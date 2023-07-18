Немцы выиграли две золотые медали в плавании на 5 км на чемпионате мира
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В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 18 июля, проходили соревнования по плаванию в открытой воде на 5 км. У Германии золотые медали как в мужском, так и в женском заплыве.
В женском соревновании победила Леони Бек, показав результат 59.31,70. На втором месте финишировала Шарон ван Роувендал из Нидерландов (+1.00). Бронзовую медаль выиграла представительница Бразилии Ана Марсела Кунья (+2.20).
У мужчин золотую медаль выиграл Флориан Велльброк, показавший результат 53.58,00. Вторым финишировал итальянец Грегорио Пальтриньери (+4.50), а третьим — его соотечественник Доменико Ачеренца (+6.20).
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля.
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