Бельгийский велогонщик врезался в грузовик в день отдыха на «Тур де Франс»
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Бельгийский велогонщик Максим Ван Гильс попал в аварию в день отдыха на «Тур де Франс». Об этом сообщает Sporza.
Максим проводил тренировку в выходной день. Перед ним на спуске следовал небольшой грузовик. После того как грузовик резко затормозил, спортсмен не успел увернуться и столкнулся с транспортным средством. Его доставили в больницу с болью в плече. Позже врач команды велогонщика Петер Плессерс сообщил, что серьёзной травмы не произошло, Ван Гильс способен управлять велосипедом и готов продолжить участие в «Тур де Франс». Ранее он финишировал вторым в гонке на Гран-Коломбье.
Отмечается, что авария стала для бельгийского велогонщика третьей с начала «Тура». Ранее он дважды падал во время гонок.
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