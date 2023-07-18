Итальянских комментаторов отстранят от ЧМ по водным видам спорта за сексизм и расизм

Итальянская телекомпания Rai отстранит комментаторов Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Маццукки за сексистские и расистские шутки во время соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщает La Repubblica.

Обсуждая рост нидерландских спортсменок, комментаторы заявили, что «все они одного роста в постели». Комментируя выступление Риккардо Джованнини, Леонардуцци с «китайским акцентом» объявил его как «Ликальдо», сказав, что так его назвали бы в Китае.

Позже журналист принёс извинения за высказывания, назвав их «шуткой из бара» и отметив, что он не знал, что они попадут в эфир. Генеральный директор телекомпании заявил, что комментаторы будут отстранены от работы на чемпионате мира.