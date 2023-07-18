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Китайские прыгуны в воду выиграли золото ЧМ в смешанных командных соревнованиях

Китайские прыгуны в воду выиграли золото ЧМ в смешанных командных соревнованиях
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В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 18 июля, проходили соревнования по прыжкам в воду в смешанных командах. Золотые медали выиграли представители Китая.

Китайские спортсмены Бай Юймин, Чжан Миньцзе, Цзююань Чжэн и Сы Яцзе набрали 489,65 балла. Второе место заняли мексиканцы (455,35 балла), в составе которых выступали Габриэла Агундес Гарсия, Хаир Окампо Маррокин, Рандаль Уильярс Вальдес и Аранса Васкес Монтано. Бронзовые медали выиграла Германия (432,15), за которую выступали Кристина Вассен, Мориц Веземан, Лена Хенчель и Тимо Бартель.

Четвёртое место заняла Австралия, пятое — США, шестое — Испания, седьмое — Италия, восьмое — Южная Корея, девятое — Куба, а 10-е — Малайзия.

Водные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки в воду
Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м
18 июля 2023, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Мексика
3
Германия
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