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Девятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

Девятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью
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Сегодня, 18 июля, завершилась девятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023, в котором за победу борются действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественница, победительница турнира претенденток Лэй Тинцзе. Шахматистки сыграли вничью.

Тинцзе играла белыми фигурами. В партии была разыграна сицилианская защита. На 59-м ходу был зафиксирован ничейный исход после троекратного повторения позиции. Таким образом, общий счёт матча остался ничейным — 4,5:4,5.

Следующая партия будет сыграна завтра, 19 июля. Всего в рамках соревнований будет сыграно 12 партий с классическим контролем времени. Спортсменка, которая первой наберёт 6,5 очка, станет чемпионкой мира по шахматам среди женщин в 2023 году.

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