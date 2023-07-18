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Губерниев: Исинбаева, получается, была номинальным офицером и получала номинальные льготы?

Губерниев: Исинбаева, получается, была номинальным офицером и получала номинальные льготы?
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшей российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, что её звания в ЦСКА носят номинальный характер.

«Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально». Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это всё-таки не так?

Ещё было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером? Если Елена Исинбаева будет отстаивать интересы Российской Федерации в МОК не номинально, то её возвращение к работе будет полезно. А если номинально, то это вызовет ещё большие вопросы», – сказал Губерниев в интервью Metaratings.

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