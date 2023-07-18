Ватерполистки США, Нидерландов, Италии, Греции и Венгрии вышли в плей-офф ЧМ
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В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 18 июля, состоялись матчи 2-го тура группового этапа женского турнира по водному поло.
Группа А
Австралия 5:9 США
Китай 11:12 Франция
Группа В
Казахстан 2:30 Нидерланды
Испания 22:5 Израиль
Группа С
Южная Африка 2:24 Италия
Аргентина 2:21 Греция
Группа D
Канада 13:11 Новая Зеландия
Япония 21:26 Венгрия
В турнире участвуют 16 команд. Сборные, занявшие первые места в своих группах, выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала. За тур до конца место в плей-офф обеспечили национальные команды США, Нидерландов, Италии, Греции и Венгрии. Действующим чемпионом мира является сборная США.
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