Ватерполистки США, Нидерландов, Италии, Греции и Венгрии вышли в плей-офф ЧМ

В Фукуоке (Япония) продолжается 20-й чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 18 июля, состоялись матчи 2-го тура группового этапа женского турнира по водному поло.

Группа А

Австралия 5:9 США

Китай 11:12 Франция

Группа В

Казахстан 2:30 Нидерланды

Испания 22:5 Израиль

Группа С

Южная Африка 2:24 Италия

Аргентина 2:21 Греция

Группа D

Канада 13:11 Новая Зеландия

Япония 21:26 Венгрия

В турнире участвуют 16 команд. Сборные, занявшие первые места в своих группах, выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала. За тур до конца место в плей-офф обеспечили национальные команды США, Нидерландов, Италии, Греции и Венгрии. Действующим чемпионом мира является сборная США.