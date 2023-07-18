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Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО

Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО
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Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете, сообщает пресс-служба МОК.

«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО», — приводит заявление организации «РИА Новости».

Ранее Исинбаева опубликовала в социальных сетях заявление, в котором сказала, что продолжит работать в Международном олимпийском комитете. Олимпийская чемпионка отметила, что не попадает под санкции МОК, так как не состояла на службе в Вооружённых силах России. Она также назвала свои звания, полученные в ЦСКА, «номинальными».

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