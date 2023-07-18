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Губерниев отреагировал на победу бывшей российской легкоатлетки Куличенко под флагом Кипра

Губерниев отреагировал на победу бывшей российской легкоатлетки Куличенко под флагом Кипра
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу бывшей российской легкоатлетки Елены Куличенко под флагом Кипра.

Куличенко, сменившая гражданство ещё два года назад, только с текущего сезона начала представлять Кипр на международных соревнованиях. Она одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет, который завершился в Эспоо (Финляндия). Для Кипра это первое в истории золото молодёжного первенства континента по лёгкой атлетике.

«Выиграла и молодец!!! Пожелаем девушке удачи и новых побед!!! А слабые результаты говорят ещё и про чистоту спорта, между прочим!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Куличенко стала чемпионкой, взяв высоту 1,91 м. Этот результат статистически стал одним из самых слабых среди победительниц за всю историю молодёжных чемпионатов Европы. С худшими показателями турнир выигрывали только итальянка Алессия Трост (1,90 м в 2015 году), россиянка Александра Шамсутдинова (1,89 м, 2009-й) и испанка Рут Бейтья (1,87 м, 2001-й).

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