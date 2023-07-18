Губерниев отреагировал на победу бывшей российской легкоатлетки Куличенко под флагом Кипра

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу бывшей российской легкоатлетки Елены Куличенко под флагом Кипра.

Куличенко, сменившая гражданство ещё два года назад, только с текущего сезона начала представлять Кипр на международных соревнованиях. Она одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет, который завершился в Эспоо (Финляндия). Для Кипра это первое в истории золото молодёжного первенства континента по лёгкой атлетике.

«Выиграла и молодец!!! Пожелаем девушке удачи и новых побед!!! А слабые результаты говорят ещё и про чистоту спорта, между прочим!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Куличенко стала чемпионкой, взяв высоту 1,91 м. Этот результат статистически стал одним из самых слабых среди победительниц за всю историю молодёжных чемпионатов Европы. С худшими показателями турнир выигрывали только итальянка Алессия Трост (1,90 м в 2015 году), россиянка Александра Шамсутдинова (1,89 м, 2009-й) и испанка Рут Бейтья (1,87 м, 2001-й).