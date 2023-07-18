Чемпионат мира по водным видам спорта: результаты соревнований 18 июля

Во вторник, 18 июля, в Фукуоке (Япония) прошёл пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно четыре комплекта медалей в трёх видах спорта. Две золотые медали завоевали немецкие пловцы на открытой воде, командную победу в прыжках в воду одержали представители Китая, испанские синхронистки выиграли техническую программу групп.
Результаты соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 18 июля
Плавание. Открытая вода. Женщины, 5 км
1. Леони Бек (Германия) – 59.31,70
2. Шарон ван Роувендал (Нидерланды) — 59.32,70
3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 59.33,90
Открытая вода. Мужчины, 5 км
1. Флориан Велльброк (Германия) – 53.58,00.
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 54.02,50.
3. Доменико Ачеренца (Италия) – 54.04,20
Прыжки в воду. Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м
1. Китай – 489,65
2. Мексика – 455,35.
3. Германия – 432,15.
Синхронное плавание. Микст. Группы. Техническая программа
1. Испания – 281,6893
2. Италия – 274,5155
3. США – 273,7396
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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