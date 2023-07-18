Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 19 июля

В среду, 19 июля, в Фукуоке (Япония) пройдут соревнования пятого дня чемпионата мира по водным видам спорта. Будет разыграно три комплекта медалей в двух видах спорта.

Расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта на 19 июля

Прыжки в воду

12:00 – Женщины. Вышка, 10 м

Синхронное плавание

10:30 – Мужчины. Соло. Произвольная программа

13:30 — Женщины. Соло. Произвольная программа

Также пройдут матчи группового этапа в водном поло в соревнованиях мужских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.