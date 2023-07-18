Светлана Журова объяснила, почему МОК тянет с решением о допуске россиян на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова предположила, по каким причинам Международный олимпийский комитет (МОК) оттягивает решение о приглашении российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024.

Ранее сегодня, 18 июля, стало известно, что комитет Европарламента по иностранным делам одобрил призыв к МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Игры в Париж, а глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос об участии атлетов двух стран будет рассмотрен в октябре.

«На предыдущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы такую резолюцию уже принимали по инициативе Норвегии, Украины. Но МОК же на это никак не отреагировал. Они понимают, что гипотетически могут быть мирные переговоры, Россия может вернуться с гимном, флагом. Поэтому давят, ведь если уже сейчас не допустить нас, то МОК будет очень сложно отрулить ситуацию обратно.

МОК в свою очередь оттягивает — должны были в июле решение по допуску озвучить, а сейчас перенесли уже на сентябрь, дальше ещё чуть-чуть перенесут. Потому что там понимают, что весной будут квалификационные соревнования, и ещё ряд спортсменов гипотетически сможет отобраться на Олимпиаду в Париж.

А кто знает, может быть, там ещё до марта-апреля что-то изменится — результаты СВО будут такими, как надо, и мы поедем? Если не говорить про политизацию, то МОК правильно действует, что откладывает эти решения. Там понимают, что нас не устроит нейтральный статус. Они хотят, чтобы мы вернулись полноценно, а не в нейтральном статусе», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».