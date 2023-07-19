«В России продолжается охота на ведьм». Ксения Собчак — о травле Елены Исинбаевой

Российская журналистка, ведущая и общественный деятель Ксения Собчак высказалась о реакции общественности на слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом майора Елены Исинбаевой о номинальном характере воинских званий, полученных во время выступления за ЦСКА.

«В России продолжается охота на ведьм, а люди, как мы видим, очень любят составлять «списки предателей». Теперь объявили травлю на Елену Исинбаеву — двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом», — написала Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Собчак напомнила, что оправдания спортсменки появились после того, как испанское издание El Digital Sur опубликовало статью о том, что майор Исинбаева, которая была доверенным лицом Путина, поддерживает СВО и постоянно проживает на Канарах. Кроме того, Исинбаева член Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует предоставлять нейтральный статус спортсменам, выступающим за клубы военных и силовых структур. Из-за этого противоречия и появились слова Исинбаевой о номинальном характере воинских званий.

«После этого в российских государственных СМИ дружно появились обличающие Исинбаеву материалы, в которых ещё недавно любимая и уважаемая спортсменка обвиняется в отречении от России «ради личного комфорта». И вот уже мировая рекордсменка ничего не значит, и лишь потому, что приняла «непопулярное решение». Где-то уже перешли и от слов к делу — глава Дагестана Меликов поручил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который был назван в честь Исинбаевой. Причина — заявления спортсменки, «сделанные из-за кордона».

Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение «мы» для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать», — написала Собчак.