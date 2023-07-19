Два региона Франции договорились выставить совместную заявку на проведение ОИ-2030

Регионы Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный Берег объявили, что хотят подать совместную заявку в МОК на проведение Зимних Олимпийских игр-2030, сообщает Associated Press. Решение было принято после консультаций с главой Олимпийского комитета Франции. В следующем году Париж примет летние Олимпийские игры.
«Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры во Франции в 2030 году — это прекрасная возможность воспользоваться импульсом Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Она открывает невероятные перспективы для французского спорта и наших спортсменов», — сказал Давид Лаппартьен, глава Олимпийского комитета Франции.
Он заявил, что попросит МОК и его комиссию по будущим городам-организаторам Игр начать официальный диалог с целью составления файла заявки. Для совместной заявки также потребуется поддержка государства.
Франция трижды принимала Зимние игры — в 1924, 1968 и 1992 годах.
Помимо Франции, Швеция также выразила заинтересованность в проведении Игр 2030 года.
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