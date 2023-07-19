Олимпийская чемпионка в прыжке в длину Миамбо пропустит ЧМ-2023

Обладательница золотой медали Олимпийских игр-2020 в Токио, чемпионатов мира 2019 и 2022 годов в прыжке в длину немка Малайка Миамбо пропустит ЧМ-2023 в Будапеште из-за травмы, сообщила Федерация лёгкой атлетики Германии. 29-летняя спортсменка получила небольшой надрыв мышцы бедра на национальном чемпионате в начале июля.

Миамбо и венесуэлка Юдимар Рохас, выступающая в тройном прыжке — единственные легкоатлеты, выигравшие три последних крупнейших мировых соревнования в индивидуальных видах — ЧМ-2019, ОИ-2020 и ЧМ-2022.

Немецкая спортсменка делит в этом году шестое место в мире по лучшему прыжку. Лидирует в текущем сезоне Акелия Смит из Ямайки. С прыжком на 7 м 8 см она опережает в рейтинге на один сантиметр американку Тару Дэвис-Вудхолл.