Олимпийская чемпионка в прыжке в длину Миамбо пропустит ЧМ-2023
Поделиться
Обладательница золотой медали Олимпийских игр-2020 в Токио, чемпионатов мира 2019 и 2022 годов в прыжке в длину немка Малайка Миамбо пропустит ЧМ-2023 в Будапеште из-за травмы, сообщила Федерация лёгкой атлетики Германии. 29-летняя спортсменка получила небольшой надрыв мышцы бедра на национальном чемпионате в начале июля.
Миамбо и венесуэлка Юдимар Рохас, выступающая в тройном прыжке — единственные легкоатлеты, выигравшие три последних крупнейших мировых соревнования в индивидуальных видах — ЧМ-2019, ОИ-2020 и ЧМ-2022.
Немецкая спортсменка делит в этом году шестое место в мире по лучшему прыжку. Лидирует в текущем сезоне Акелия Смит из Ямайки. С прыжком на 7 м 8 см она опережает в рейтинге на один сантиметр американку Тару Дэвис-Вудхолл.
Комментарии
- 19 июля 2023
-
04:07
-
03:25
-
00:02
- 18 июля 2023
-
23:26
-
23:00
-
22:25
-
21:12
-
19:43
-
19:20
-
19:06
-
18:27
-
18:09
-
17:22
-
16:46
-
15:34
-
15:11
-
14:56
-
14:34
-
14:23
-
13:48
-
11:41
-
11:05
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
07:26
-
00:47
-
00:26
- 17 июля 2023
-
23:42
-
23:00
-
22:28
-
22:05
-
21:54
Партнерский контент