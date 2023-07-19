Рекордсменку мира легкоатлетку Амусан обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в прошлом сезоне установила новый мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами среди женщин, обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.
«Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев», — написала спортсменка. Также Амусан сообщила, что намерена оспорить обвинение и надеется принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартует в августе.
Амусан установила новый мировой рекорд среди женщин по бегу на 100 м с барьерами в прошлом сезоне, в полуфинале чемпионата мира по лёгкой атлетике, проходившего в США. Спортсменка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды.
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