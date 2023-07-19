Глава МОК Томас Бах высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался на тему участия трансгендеров в женских соревнованиях. Глава организации подчеркнул, что международные федерации должны принимать решение по этому вопросу, учитывая особенности конкретных видов спорта.

«Мы чётко дали понять, что этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на собственные правила и особенности своих видов спорта. Всем очевидно, что нельзя сравнивать участницу соревнований по выездке, к примеру, с метательницей молота или другой представительницей лёгкой атлетики.

Но мы чётко дали понять международным федерациям, что их правила должны основываться на рекомендациях учёных и всех заинтересованных сторон, в том числе на мнениях спортсменок, трансгендерных спортсменок, чтобы учитывались права человека и мнения юристов. Чтобы в конечном итоге было принято правильное решение», — приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил о запрете участия в женских соревнованиях трансгендерным женщинам. Они могут выступать в соревнованиях мужской/открытой категории.