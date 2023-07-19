Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев — об Исинбаевой: «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую?

Губерниев — об Исинбаевой: «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую?
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику, обрушившуюся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне… Но разве её испанская жизнь и странное заявление перечёркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Как считаете? «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее с призывом остановить травлю Исинбаевой выступали Ксения Собчак и Дмитрий Васильев.

Материалы по теме
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023