Губерниев — об Исинбаевой: «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую?
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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику, обрушившуюся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.
«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне… Но разве её испанская жизнь и странное заявление перечёркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Как считаете? «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее с призывом остановить травлю Исинбаевой выступали Ксения Собчак и Дмитрий Васильев.
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