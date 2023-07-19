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Объявлен состав сборной России по пляжному футболу на Кубок Наций

Объявлен состав сборной России по пляжному футболу на Кубок Наций
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Сборная России объявила состав на БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу.

Сборная России: Станислав Кошарный («Локомотив»), Денис Пархоменко («Саратов»), Кирилл Романов, Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Алексей Макаров (все — «Кристалл»), Артём Волошин, Фёдор Земсков (оба — «Локомотив»), Антон Шкарин, Андрей Котенев, Андрей Новиков (все — «Спартак»), Виктор Крышанов («Лекс»).

Турнир пройдёт с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге. Помимо российской национальной команды, участие в соревнованиях примут сборные Сенегала, Ирана и ОАЭ. Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к турниру в Москве с 17 по 19 июля на песке ЦПВС «Динамо». Сегодня, 19 июля, вечером команда Михаила Лихачёва отправится в Санкт-Петербург.

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